Çorum'da kadın cinayeti! Polis eşi gözaltında

Yayınlanma: 31.07.2023 - 23:06

Güncelleme: 31.07.2023 - 23:06

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme öldürülen kadının 1 çocuk annesi Gülten Ataklı olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi. Yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

POLİS ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.