Çorum'da kadın cinayeti! Polis eşi gözaltında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Gülten Ataklı (35), başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede polis memuru olan eşi M.A., şüpheli olarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 23:06
Çorum'da kadın cinayeti! Polis eşi gözaltında
Abone Ol google-news

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme öldürülen kadının 1 çocuk annesi Gülten Ataklı olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi. Yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

POLİS ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


kadın cinayeti çorum

İlgili Haberler

Antalya'da kadın cinayeti! Önce öldürdü sonra intihara kalkıştı

Antalya'da kadın cinayeti! Önce öldürdü sonra intihara kalkıştı
Durdurulamayan kadın cinayetlerine ilişkin CHP’li vekilden açıklama: ‘Devletin başında oturan kişi tarafından...’

Durdurulamayan kadın cinayetlerine ilişkin CHP’li vekilden açıklama: ‘Devletin başında oturan kişi tarafından...’

En Çok Okunan Haberler