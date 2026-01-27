Cumhuriyet Gazetesi Logo
Boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında katletti

Boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında katletti

27.01.2026 14:07:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında katletti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında silahla boynundan vurarak öldürdü.

Olay, 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Karataş (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'a (37) sokak ortasında yanında getirdiği silahla saldırdı.

SOKAK ORTASINDA KATLETTİ

Pınar Karataş boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Image

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırgan olay yerinden 300 metre ileride yakalandı. Boşanma aşamasındaki çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Manisa #kadın cinayeti