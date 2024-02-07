Boşanma aşamasında olduğu kadını ve kayınpederini öldürmüştü: Cezası belli oldu!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını ile kayınpederini tabancayla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:20
Boşanma aşamasında olduğu kadını ve kayınpederini öldürmüştü: Cezası belli oldu!
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Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Ömer S., cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını belirterek, "Çok pişmanım. Uyuyamıyorum, psikiyatrik tedavi alıyorum" dedi.

Katılan avukatı, olayın tasarlanarak hunharca işlenen bir cinayet olduğunu savunarak, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında verilecek kararda lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin K.'ye karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ömer S., 18 Ekim 2022'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile kayınpederi Şahin K.'yi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki evlerinin önünde tabancayla öldürmüştü.


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