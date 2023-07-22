Boşanma aşamasında olduğu kadını ve kızını otel havuzunda öldürdü!

Avanos ilçesinde bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadın ile kızını otel havuzunda bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 15:41
Abone Ol google-news

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'ndeki bir otele gelen Y.T. adlı erkek, havuzda yüzen boşanma aşamasında olduğu Z.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Y.T. bıçakla Z.T. ile kızı H.T.'yi bıçakla yaraladı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Saldırının ardından aracıyla kaçan fail Y.T., jandarmaya giderek teslim oldu.

Anne ve kızının bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Adana'ya geldikleri, Z.T. ile kızı H.T.'nin Avanos'ta tatilde oldukları öğrenildi.


Avanos erkek Havuz kızı Nevşehir

İlgili Haberler

İzmir'de vahşet: Pansiyonda kalan kadın kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Pansiyonda kalan kadın kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu
Yengesini katletmişti: Kayseri'deki baltalı vahşette akıl sağlığı raporu istendi

Yengesini katletmişti: Kayseri'deki baltalı vahşette akıl sağlığı raporu istendi
Muğla'da 'kayınpeder' vahşeti: Gelinini öldürdü, cesedini yaktı

Muğla'da 'kayınpeder' vahşeti: Gelinini öldürdü, cesedini yaktı

En Çok Okunan Haberler