Boşanma aşamasında olduğu kadını ve kızını otel havuzunda öldürdü!
Avanos ilçesinde bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadın ile kızını otel havuzunda bıçaklayarak öldürdü.
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'ndeki bir otele gelen Y.T. adlı erkek, havuzda yüzen boşanma aşamasında olduğu Z.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın devam etmesi üzerine Y.T. bıçakla Z.T. ile kızı H.T.'yi bıçakla yaraladı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Saldırının ardından aracıyla kaçan fail Y.T., jandarmaya giderek teslim oldu.
Anne ve kızının bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Adana'ya geldikleri, Z.T. ile kızı H.T.'nin Avanos'ta tatilde oldukları öğrenildi.
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