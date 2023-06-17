İzmir'de vahşet: Pansiyonda kalan kadın kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu
İzmir’in Urla ilçesinde üç gündür bir pansiyonda kalan 21 yaşındaki kadın, kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu. Kadının pansiyonda birlikte kaldığı eşinin ise kayıplara karıştığı öğrenildi.
Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir pansiyonda, akşam saatlerinde, 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.,’nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adrese giden polis, odaya girdiğinde Dudu Yılmaz’ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Yılmaz’ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAYIP ERKEK HER YERDE ARANIYOR
Öte yandan bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Yılmaz’ın eşi R.Y.’nin ise olayın ardından kayıplara karıştığı değerlendirilirken, polis ekipleri şüpheli erkeği yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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