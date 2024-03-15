Boşanma aşamasında olduğu kadını yaralayıp, intihar etti!

Emre Kolçak adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Merve Kolçak'ı yaraladı. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar etti.

AA/DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:38
Boşanma aşamasında olduğu kadını yaralayıp, intihar etti!
Abone Ol google-news

Çorum'da Emre Kolçak (33) adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Merve Kolçak'ı (32), bugün görülecek boşanma davası öncesi konuşmak için yaşadığı ailesinin evinden araçla aldı.

Aralarında tartışma çıkması üzerine Merve Kolçak, hareket halindeki araçtan atladı. Bunun üzerine Emre Kolçak da tabancayla ateş ederek kadını yaraladı.

Emre Kolçak, aracıyla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra ağaçlık alanda aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücuduna isabet eden 3 mermiyle yaralanan Merve Kolçak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emre Kolçak ve Merve Kolçak'ın 8 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.


araç haberleri boşanma haberleri erkek haberleri intihar haberleri Kadın haberleri tabanca haberleri

İlgili Haberler

Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Eşini katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Eşini katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Eşini defalarca bıçaklayan erkekten ‘çok seviyordum’ savunması

Eşini defalarca bıçaklayan erkekten ‘çok seviyordum’ savunması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması

Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?

Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Son dakika... Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, yaralılar var

Son dakika... Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, yaralılar var
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
İstanbul'da skandal görüntü... Yanındaki bina yıkılınca duvarının olmadığı ortaya çıktı!

İstanbul'da skandal görüntü... Yanındaki bina yıkılınca duvarının olmadığı ortaya çıktı!
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu