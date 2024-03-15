Boşanma aşamasında olduğu kadını yaralayıp, intihar etti!
Emre Kolçak adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Merve Kolçak'ı yaraladı. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar etti.
Çorum'da Emre Kolçak (33) adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Merve Kolçak'ı (32), bugün görülecek boşanma davası öncesi konuşmak için yaşadığı ailesinin evinden araçla aldı.
Aralarında tartışma çıkması üzerine Merve Kolçak, hareket halindeki araçtan atladı. Bunun üzerine Emre Kolçak da tabancayla ateş ederek kadını yaraladı.
Emre Kolçak, aracıyla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra ağaçlık alanda aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDI!
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Vücuduna isabet eden 3 mermiyle yaralanan Merve Kolçak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emre Kolçak ve Merve Kolçak'ın 8 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.
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