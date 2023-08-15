Boşanma aşamasında olduğu kadını yaralayıp rehin aldı
Karaman'da evli olduğu kadın F.T.'yi (22) pompalı tüfeğin dipçiğiyle başından yaralayıp rehin alan A.T. (24) daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.
Karaman'da Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde saat 00.15 sıralarında iddiaya göre, boşanma aşamasında olan A.T. ile evli olduğu kadın F.D. arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın ardından A.T. eline aldığı pompalı tüfeğin dipçiğiyle F.D.'yi başından yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri evin penceresinden A.T.'nin elindeki pompalı tüfeği fark etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ikna çabasının ardından A.T., F.T.'yi dışarıya gönderdi. F.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısa süre sonra pompalı tüfekle polise teslim olan A.T., kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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