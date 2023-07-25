Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:26

Güncelleme: 25.07.2023 - 11:26

Rehineler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rezo Gigineishvili üstleniyor. Peki, Rehineler filminin konusu ne? Rehineler filminin oyuncuları kim?

REHİNELER FİLMİNİN KONUSU NE?

1983 yılında Leningrad-Tiflis Uçuşunda Sovyetler Birliği’nden kaçmak amacıyla yedi genç erkekten oluşan bir grubun yakalanmasını konu alıyor.

REHİNELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Catherine McCormack - Elizabeth Hadley

Robert Redford - Nathan D. Muir

Brad Pitt - Tom Bishop

Charlotte Rampling - Anne Cathcart

Stephen Dillane - Charles Harker

Marianne Jean-Baptiste - Gladys Jennip

Larry Bryggman - Troy Folger

Barbara Hegyi

David Hemmings - Harry Duncan

Benedict Wong - Tran

Amidou - Dr. Ahmed

Michael Paul Chan - Vincent Vy Ngo

Omid Djalili - Doumet

Ken Leung - Li

Joerg Stadler - Frederick Schmidt

Dale Dye - Commander Wiley

Patrick Dempsey

Athina Papadimitriu

Melinda Völgyi - Barın sahibinin eşi

Todd Boyce - Robert Aiken

Garrick Hagon

András Stohl

Matthew Marsh - Dr. William Byars

Imre Csuja - Barın sahibi

Károly Rékasi

Shane Rimmer - Estate Ajanı

James Aubrey - Mitch Alford

Adrian Pang - Jiang

Tibor Szervét

Valeriy Storozhik

Ágnes Bánfalvy

Mikhail Yuryevich Tikhonov

Olga Zubkova

Demetri Goritsas - Billy Hyland

Stuart Milligan - Kaptan

Colin Stinton - Henry Pollard

REHİNELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rehineler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.