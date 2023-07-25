Rehineler filminin konusu ne? Rehineler filminin oyuncuları kim?
Rehineler (Hostages) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rehineler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Rehineler filminin konusu ne? Rehineler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Rehineler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rezo Gigineishvili üstleniyor. Peki, Rehineler filminin konusu ne? Rehineler filminin oyuncuları kim?
REHİNELER FİLMİNİN KONUSU NE?
1983 yılında Leningrad-Tiflis Uçuşunda Sovyetler Birliği’nden kaçmak amacıyla yedi genç erkekten oluşan bir grubun yakalanmasını konu alıyor.
REHİNELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Catherine McCormack - Elizabeth Hadley
Robert Redford - Nathan D. Muir
Brad Pitt - Tom Bishop
Charlotte Rampling - Anne Cathcart
Stephen Dillane - Charles Harker
Marianne Jean-Baptiste - Gladys Jennip
Larry Bryggman - Troy Folger
Barbara Hegyi
David Hemmings - Harry Duncan
Benedict Wong - Tran
Amidou - Dr. Ahmed
Michael Paul Chan - Vincent Vy Ngo
Omid Djalili - Doumet
Ken Leung - Li
Joerg Stadler - Frederick Schmidt
Dale Dye - Commander Wiley
Patrick Dempsey
Athina Papadimitriu
Melinda Völgyi - Barın sahibinin eşi
Todd Boyce - Robert Aiken
Garrick Hagon
András Stohl
Matthew Marsh - Dr. William Byars
Imre Csuja - Barın sahibi
Károly Rékasi
Shane Rimmer - Estate Ajanı
James Aubrey - Mitch Alford
Adrian Pang - Jiang
Tibor Szervét
Valeriy Storozhik
Ágnes Bánfalvy
Mikhail Yuryevich Tikhonov
Olga Zubkova
Demetri Goritsas - Billy Hyland
Stuart Milligan - Kaptan
Colin Stinton - Henry Pollard
REHİNELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rehineler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Çevre illerden de hissedildi...
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- Hakkımı helal etmiyorum
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- O saldırganla ilgili yeni gelişme