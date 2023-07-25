Rehineler filminin konusu ne? Rehineler filminin oyuncuları kim?

Rehineler (Hostages) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rehineler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Rehineler filminin konusu ne? Rehineler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:26
Rehineler filminin konusu ne? Rehineler filminin oyuncuları kim?
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Rehineler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rezo Gigineishvili üstleniyor. Peki, Rehineler filminin konusu ne? Rehineler filminin oyuncuları kim? 

REHİNELER FİLMİNİN KONUSU NE?

1983 yılında Leningrad-Tiflis Uçuşunda Sovyetler Birliği’nden kaçmak amacıyla yedi genç erkekten oluşan bir grubun yakalanmasını konu alıyor.

REHİNELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Catherine McCormack - Elizabeth Hadley

Robert Redford - Nathan D. Muir

Brad Pitt - Tom Bishop

Charlotte Rampling - Anne Cathcart

Stephen Dillane - Charles Harker

Marianne Jean-Baptiste - Gladys Jennip

Larry Bryggman - Troy Folger

Barbara Hegyi

David Hemmings - Harry Duncan

Benedict Wong - Tran

Amidou - Dr. Ahmed

Michael Paul Chan - Vincent Vy Ngo

Omid Djalili - Doumet

Ken Leung - Li

Joerg Stadler - Frederick Schmidt

Dale Dye - Commander Wiley

Patrick Dempsey

Athina Papadimitriu

Melinda Völgyi - Barın sahibinin eşi

Todd Boyce - Robert Aiken

Garrick Hagon 

András Stohl

Matthew Marsh - Dr. William Byars

Imre Csuja - Barın sahibi

Károly Rékasi 

Shane Rimmer - Estate Ajanı

James Aubrey - Mitch Alford

Adrian Pang - Jiang

Tibor Szervét

Valeriy Storozhik

Ágnes Bánfalvy

Mikhail Yuryevich Tikhonov

Olga Zubkova

Demetri Goritsas - Billy Hyland

Stuart Milligan - Kaptan

Colin Stinton - Henry Pollard

REHİNELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rehineler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.


Rehineler Hostages konusu nedir?

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