Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu katletti
Hüseyin Yurtseven (71) isimli erkek; yanında getirdiği tabanca ile oğlu Mustafa Yurtseven ve boşanma aşamasında olduğu Ummuhan Yurtseven'e ateş etti. Anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven olay yerinde hayatını kaybederken; Hüseyin Yurtseven ise polise teslim oldu.
Manisa'da Hüseyin Yurtseven, boşanma aşamasındaki eşi Ummuhan Yurtseven ile oğlu Mustafa Yurtseven'i tabancayla vurarak öldürdü. Yurtseven, olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Olay, 28 Haziran Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi 3800 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ummuhan Yurtseven, 1 yıl önce geçimsizliklik nedeniyle eşi Hüseyin Yurtseven'i terk ederek oğlu Mustafa Yurtseven'in yanına yerleşti.
YANINDA GETİRDİĞİ TABANCA İLE ATEŞ ETTİ
Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak isteyen Hüseyin Yurtseven, konuşmak üzere oğlu Mustafa Yurtseven'in evine geldi. Eşinden olumsuz yanıt alan Yurtseven, bu sırada oğlu ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Yurtseven, yanında getirdiği tabanca ile önce oğluna, daha sonra eşine birer el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu, kanlar içerisinde evin mutfağında yere yığıldı.
POLİSE TESLİM OLDU
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Apartmandan çıkan şüpheli Yurtseven ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Öte yandan Hüseyin Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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