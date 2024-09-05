Çocukların kavgası kanlı bitti: Kardeşini darbeden çocuğu bıçakla yaralandı
Eskişehir’de 13 yaşındaki çocuk, kardeşini darbeden 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi Harika Sokak’ta bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu M.N. (14), kendisinden küçük bir çocuğu darbetti.
Kardeşinin darbedildiğini öğrenen 13 yaşındaki H.A.K., olay yerine gelerek M.N. ile kavga etmeye başladı. Kavganın ardından evine gidip bıçak alan ve olay yerine tekrar gelen H.A.K., M.N.’yi bacağından ve omzundan bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan M.N.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince H.A.K. isimli çocuk gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’deki liyakatli atama şaşırtmış...
- 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarında son durum
- MSB, görüntülere inceleme başlattı
- Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı!
- ‘IBAN atın, 50 bin lira yollayayım’
- Aya Yorgi yıkılıyor!
- Enflasyon hedefi revize edildi
- Teğmenlerin yemin töreninden yeni görüntüler
- 'Kalbimiz Trabzon'da olacak
- Faslı yıldız için transfer açıklaması!