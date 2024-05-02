Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Cezası belli oldu!

Yozgat'ta geçen yıl mart ayında yaşanan boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşini Rabia Temel’i öldüren ve kayınvalidesi Güler Güler’i ağır yaralayan Mehmet Temel, eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüsten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:24
Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Cezası belli oldu!
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Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Temel, maktul Rabia Temel'in annesi müşteki Güler Güler, maktul yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. 

Savcılık mütalaasının okunduğu duruşmada, sanık Mehmet Temel, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Temel'e eşini canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verdi.

Karar sonrası Rabia Temel'in annesi Güler Güler, “Ben bugün adalet olduğunu söyleyeceğim. Çok şükür. Yavrum geri gelmeyecek ama katil de cezasız kalmasın” dedi. Abla Sibel Eğilmez de “Başka Rabialar yanmasın, biz çok yandık. Katil cezasını buldu çok şükür” dedi. Baba Adem Güler ise gözyaşlarını tutamadı.

“UMARIZ BU CEZA BAŞKA KADINLARIN YAŞAMASINA VESİLE OLUR”

Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve ailenin avukatı Arzu Sena Topuz, şunları söyledi:

“Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ni temsilen buradayız. Bugün Yozgat'ta Rabia Temel için ve annesi Güler Hanım için buradaydık. Rabia boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürüldü geçen sene. Rabia öldürülürken annesi de ağır şekilde yaralandı. Bugün karar duruşması görüldü ve mahkeme Rabia için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Annesine yönelik eylem için de Güler Hanım'a yönelik eylem içinde öldürmeye teşebbüsten 19 yıl verdi. Umarız bu ceza başka kadınların yaşamasına vesile olur.”


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