Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Yayınlanma: 15.08.2024 - 00:31

Güncelleme: 15.08.2024 - 00:31

Olay saat 20.00 sıralarında Durali Alıç Mahallesi 937 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, 06 FK 6998 plakalı otomobilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., tabancayla eşi Z.B.'ye ateş etti. B.B. aynı tabancayla kendini de vururken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.

