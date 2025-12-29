Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süreyya Köken, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Köken’i (40) sokak ortasında tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadriye Köken’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Kadriye Köken’in kısa bir süre önce eşi Süreyya Köken hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Süreyya Köken’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Süreyya Köken’in pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken’in ise günlük işlerde çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.