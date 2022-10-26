Boşanma davası açan eşini 8 kurşunla 'sakat bırakan' erkeğe 14 yıl hapis
Mersin'in Akdeniz ilçesinde boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (29) bacaklarından 8 kurşunla vurarak, sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Şerif Aksoy'a (32) 3 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezası verildi.
Camiişerif Mahallesi'nde, 29 Aralık 2020'de işe giden 2 çocuk annesi Derya Demir, boşanma davası açıp ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı.
Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaçtığı Adana'da yakalanan Şerif Aksoy, tutuklanıp, cezaevine kondu.
SALDIRI KAMERADA
Bu arada saldırı anı, kameraya yansıdı. Görüntülerde, Şerif Aksoy'un otomobille Demir'in önünü kesip düşürdüğü, tabanca ile defalarca ateş ettiği, ardından aracına binip uzaklaştığı yer aldı.
MÜTALAA AÇIKLANDI
Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında dava açıldı. Önceki duruşmada sanık Aksoy hakkında mütalaa verildi.
Hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Aksoy'un 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.
CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI
Davanın son duruşmasında karar çıktı. Sanık Aksoy'a 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.
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