Erzurum'da kadın cinayeti: Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Erzurum'un Horasan ilçesinde E.S, tartıştığı eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralı kadın hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi'nde yaşayan E.S. (45), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Yasemin S'ye (38) tabancayla ateş açtı.
Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yasemin S, komşularınca hastaneye götürülürken yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.S. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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