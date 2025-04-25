Boşanma davasına kızdı, duruşmadan bir gün önce evi ateşe verdi!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:31

Palandöken ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi 56'ncı Sokak'taki 6 katlı binada dün saat 22.00 sıralarında yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; bodrum katındaki daireden yoğun duman yükselince bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, bir kadının "Yetimleri içeride kaldı. Onları kurtarın" dediği duyuldu. Mahsur kalanlar kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta müdahale edildi.

43 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangını evli olduğu kadın ile boşanma davası olan Zafer A.'nın (53) çıkardığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'tehdit, 'hakaret' ve 'uyuşturucu kullanmak' gibi suçlardan 43 kaydı olan ev hapsindeki Zafer A.'nın, evli olduğu kadının dışarıda olduğu sırada evi ateş verip, ardından 'Evi yaktım' diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

Evi ateşe verdikten sonra kamyoneti ile kaçmaya çalışan Zafer A., olay yerine 500 metre mesafedeki Harput Dere Caddesi'nde elinde çakmakla yakalandı. Ayşe A., Zafer A.'dan şikâyetçi olurken, bugün boşanma davasının duruşması olduğu öğrenildi.

Ayşe A. ile Zafer A.'nın 32 yıldır evli olduğu ve 3 çocuğu olduğu belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.