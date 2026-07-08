Boşanma davasında emsal karar: Maaşını eve harcamayan eş ağır kusurlu sayıldı

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan bir çiftin dosyasında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararını bozarak emsal niteliğinde bir hükme imza attı.

Yüksek Mahkeme, erkeğin evlilik birliğindeki davranışlarını "ağır kusur" kapsamında değerlendirirken, kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtti.

YEREL MAHKEME TARAFLARI EŞİT KUSURLU BULMUŞTU

Boşanma davasını ilk inceleyen Aile Mahkemesi, tarafların evlilik birliğinin sona ermesinde eşit kusurlu olduklarına karar verdi. Bu gerekçeyle kadının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.

YARGITAY AĞIR KUSUR DEĞERLENDİRMESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise farklı bir değerlendirmede bulundu.

Kararda, düzenli işi bulunmayan, iş dışında eve geç gelen, kazandığı parayı evin ihtiyaçları için kullanmayan ve çocuklarının anneleri tarafından verilen harçlıklarını habersiz şekilde alan erkeğin ağır kusurlu olduğu belirtildi. Yargıtay ayrıca, erkeğin eşine sürekli hakaret ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığının da dosya kapsamıyla sabit olduğuna dikkat çekti.

KADIN AZ KUSURLU BULUNDU

Kararda, kadının ise eşinin iş yerine giderek çalışma arkadaşlarının yanında onu küçük düşürücü davranışlarda bulunduğu belirtilirken, bu davranışın boşanmaya neden olan olaylarda "az kusur" kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Yargıtay, boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin ağır, kadının ise az kusurlu olduğuna hükmetti.

TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMEDİLDİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının uğradığı zarar dikkate alınarak lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtti.

Bu gerekçeyle Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı kaldırılarak dosya yeniden değerlendirilmek üzere gönderildi. Karar, boşanma davalarında eşlerin ekonomik sorumluluklarını yerine getirmemesinin ve aile bütçesine katkı sağlamamasının kusur değerlendirmesinde dikkate alınacağına ilişkin emsal kararlar arasında yer aldı.