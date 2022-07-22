Boşanmak isteyen eşini tabancayla başından vurdu!
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alındı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde dün gündüz saatlerinde eşi D.Ç. ile tartışan E.Ç., daha sonra babasının evine gitti. Kayınpederinin evine giden D.Ç., boşanmak istediğini söyleyen E.Ç.'nin başına tabancayla ateş etti. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı kadın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma, D.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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