Boşanmak isteyen kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
Antalya’da motosikletle giderken takibe aldığı, boşanma aşamasındaki 34 yaşındaki Rabia Doğan'ı tabancayla öldürüp, yanındaki Hüseyin B.'yi yaralayan Besat Doğan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Besat Doğan, geçen yıl 21 Mart'ta, motosikletteki, kendisinden boşanmak isteyen Rabia Doğan ve Hüseyin B.'yi tabancayla vurup kaçtı.
Rabia Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Hüseyin B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan Besat Doğan, polis tarafından yakalanırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili davanın karar duruşması görüldü. Besat Doğan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları ve mağdur yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, Rabia Doğan'ın annesi Nadire Salta, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyip, cezalandırılmasını istedi.
Şikayetçi avukatları Canel Durak ve Dicle Demirel de eylemin kasıtlı işlendiğini vurgularken, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Besat Doğan son sözünde öldürmeye niyetinin olmadığını öne sürerek, "Takdir mahkemenindir" dedi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 'tasarlayarak öldürme' suçunun oluşmadığına karar vererek, sanık Besat Doğan'ı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
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