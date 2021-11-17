Boşanmak isteyen eşini çocuklarının önünde katletti
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir erkek, boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde silahla katletti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Vilayet Caddesi'nde Hasan M. (35), tartışmaya başladığı eşi 5 çocuk annesi Esra M'ye (31) silahla ateş etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Firdevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi.
Esra M.'nin cenazesi, burada namaz kılınmasının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
"KIZIMI GETİRİN, BEN BAKARIM' DEDİM GETİRMEDİLER"
Baba Mustafa D, gazetecilere, kadın ölümlerinin önüne geçilmesi ve engellenmesini istedi.
Baba, şöyle konuştu:
"Kızıma 'Boşan gel.' dedim, kocası bırakmadı. Kocası kızıma 'Senden vazgeçmem.' dedi. Yanıma gelen kızımı ikna ettiler ve kızımı tekrar verdim. '5 çocuk ortada kalsın mı?' dediler, böyle olunca izin verdik. Bundan birkaç gün önce ise 'Kızımı getirin, ben bakarım.' dedim, getirmediler. Devletimizden bu olayların durdurulmasını istiyorum."
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Sonuçlar genel merkezi şoka uğrattı
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye yanıt geldi
- Çarpıcı yorum: 1 milyon TL'ye almak hayal olacak
- Erdoğan'a çok sert 'ahlak yoksunu' yanıtı
- Kritik görüşme sona erdi