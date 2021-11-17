Boşanmak isteyen eşini çocuklarının önünde katletti

17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:49

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Vilayet Caddesi'nde Hasan M. (35), tartışmaya başladığı eşi 5 çocuk annesi Esra M'ye (31) silahla ateş etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Firdevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi.

Esra M.'nin cenazesi, burada namaz kılınmasının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"KIZIMI GETİRİN, BEN BAKARIM' DEDİM GETİRMEDİLER"

Baba Mustafa D, gazetecilere, kadın ölümlerinin önüne geçilmesi ve engellenmesini istedi.

Baba, şöyle konuştu:

"Kızıma 'Boşan gel.' dedim, kocası bırakmadı. Kocası kızıma 'Senden vazgeçmem.' dedi. Yanıma gelen kızımı ikna ettiler ve kızımı tekrar verdim. '5 çocuk ortada kalsın mı?' dediler, böyle olunca izin verdik. Bundan birkaç gün önce ise 'Kızımı getirin, ben bakarım.' dedim, getirmediler. Devletimizden bu olayların durdurulmasını istiyorum."