Bostancı-Dudullu metrosunun ayrıntıları belli oldu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce müjdesini verdiği Bostancı–Dudullu metrosunun açılışı, bugün Altılı Masa liderlerinin katılımı ile gerçekleşti. Anadolu Yakası'nın trafiğini önemli ölçüde iyileştirmesi beklenen metro hattının ayrıntılarını İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe anlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan 14.5 kilometrelik, 13 istasyondan oluşan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı gerçekleştirildi.
Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 6’lı masa liderlerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.
Açılışın ardından M8 metrosu ile ilgili ayrıntıları İBB Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe anlattı.
Toplam yolculuk süresi 21 dakika olan ve Üsküdar - Çekmeköy, Kadıköy - Tavşantepe ile Marmaray bağlantısı bulunan M8 metro hattı ile ilgili Gökçe, şunları kaydetti:
"Dudullu ve Kozyatağı’nda bulunan 2.831 araçlık otopark ile trafikteki özel araç sayısını düşürecek.
Kozyatağı Metro durağından M4 hattına aktarma yapılarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişilecek.
Yolcular Bostancı İstasyonundan Halkalı - Gebze Marmaray hattına geçebilecekler.
Bostancı Marmaray entegrasyonu sayesinde;
Ümraniye, Ataşehir, Maltepe ve Kartal gibi şehir merkezleri birbirlerine bağlanacak.
Kozyatağı Metro İstasyonu ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişim kolaylaşacak.
Marmaray Halkalı İstasyonundan İstanbul Havalimanı’na erişim ise yakın gelecekte açılacak.
Ümraniye ve Ataşehir gibi iç kesimlerde yer alan merkezlerimiz, İstanbul’un bel kemiği deniz ulaşımına bağlayacak.
Bu ilçelerimiz Bostancı İskelesi ile Moda, Kadıköy, Kabataş’a bağlacak."
?? Bostancı - Dudullu Metro Hattı neden bu kadar önemli?— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) January 6, 2023
??Seyahat süresi 21 dk sürecek, saatte 45 bin yolcu taşıyacak,
????Deniz ulaşımı ve raylı sistemlerimiz ile entegre,
???Dudullu ve Kozyatağı’nda bulunan 2.831 araçlık otopark ile trafikteki özel araç sayısını düşürecek pic.twitter.com/XTNXoUAMME
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