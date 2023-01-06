Bostancı-Dudullu metrosunun ayrıntıları belli oldu!

06 Ocak 2023 Cuma, 19:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan 14.5 kilometrelik, 13 istasyondan oluşan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 6’lı masa liderlerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

Açılışın ardından M8 metrosu ile ilgili ayrıntıları İBB Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe anlattı.

Toplam yolculuk süresi 21 dakika olan ve Üsküdar - Çekmeköy, Kadıköy - Tavşantepe ile Marmaray bağlantısı bulunan M8 metro hattı ile ilgili Gökçe, şunları kaydetti:

"Dudullu ve Kozyatağı’nda bulunan 2.831 araçlık otopark ile trafikteki özel araç sayısını düşürecek.

Kozyatağı Metro durağından M4 hattına aktarma yapılarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişilecek.

Yolcular Bostancı İstasyonundan Halkalı - Gebze Marmaray hattına geçebilecekler.

Bostancı Marmaray entegrasyonu sayesinde;

Ümraniye, Ataşehir, Maltepe ve Kartal gibi şehir merkezleri birbirlerine bağlanacak.

Kozyatağı Metro İstasyonu ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişim kolaylaşacak.

Marmaray Halkalı İstasyonundan İstanbul Havalimanı’na erişim ise yakın gelecekte açılacak.

Ümraniye ve Ataşehir gibi iç kesimlerde yer alan merkezlerimiz, İstanbul’un bel kemiği deniz ulaşımına bağlayacak.

Bu ilçelerimiz Bostancı İskelesi ile Moda, Kadıköy, Kabataş’a bağlacak."