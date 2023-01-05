Dudullu Bostancı metro hattı hizmete giriyor

05 Ocak 2023 Perşembe, 16:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan 14.5 kilometrelik, 13 istasyondan oluşan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı yarın gerçekleştirecek. Dudullu- Bostancı hattının hizmete girmesiyle birlikte Dudullu’dan Bostancı’ya 20 dakikada gidilebilecek. Hatta tek yönde aynı anda 45 bin kişi yolcu taşıma kapasitesine sahip. Hattın toplam maliyeti ise 600 milyon Euro buldu. Aynı zamanda Bostancı- Dudullu hattının açılışının yapılmasıyla birlikte İBB’nin 150 günde 150 projesi de son bulmuş olacak. Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 6’lı masa liderlerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşlik edecek.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm İstanbulluları Dudullu-Bostancı metro hattının açılış törenine davet etti.

‘TÜM İSTANBULLULARI DAVET EDİYORUM’

“Bütün İstanbullu hemşerilerimi ve İBB çalışanı arkadaşlarımı davet ediyorum” diyen İmamoğlu, “Saat, 11.00’da bir de önemli bir yatırımı bitiriyoruz ve 150 günde 150 proje kampanyamızın da şimdilik bu kampanyamızın finalini yapıyoruz. Dudullu-Bostancı hattının açılışını Bostancı’da yapıyoruz. Dudullu Bostancı hattımız. Anadolu yakasında çok önemli bir hat olacak. 14,5 kilometre uzunluğunda 13 istasyonu olan Dudullu'yu Bostancı'ya bağlayan ve Dudullu’dan Bostancı'ya yaklaşık 20 dakikanın biraz üzerinde bir zaman diliminde ulaşabileceğiniz saatte 45 bin kişi tek yön taşıma kapasitesine sahip bir mega proje aslında. Çünkü bu yatırım 600 milyon Euro’yu buldu araçlarıyla birlikte” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL’A 16 MİLYARLIK LİRALIK YATIRIM’

“Bu yatırımla 12 milyar liranın üzerinde bugünkü güncel maliyetiyle bir yatırımı İstanbullularla buluşturmuş oluyoruz” diyen İmamoğlu, “Son 5-6 gün içinde yaptığımız açılışlarla yani Yıldız’ı Mecidiyeköy'e bağladık. Aynı zamanda Baltalimanı Arıtmayı açtık. Hepsini üst üste koyduğumuzda yaklaşık 16 milyarlık bir yatırımı İstanbullularla son üç önemli açılışta buluşturmuş ve 150 günde 150 projeyi tamamlamış olacağız. Bu hattımız çok önemli” dedi.