Son Dakika: Taksim metrosunda raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu
Son dakika haberi... Taksim Metro İstasyonu'nda, raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu. İtfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü.
Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Bir yandan da Taksim’e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim’e gelen metro yavaşlatıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.’yi raylardan çıkardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mustafa S.’nin alkollü içki içtiği için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.
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