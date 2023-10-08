Botla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 20 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’de Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçarken jandarma ekiplerince yakalanan 27 terör örgütü FETÖ şüphelisinden 20'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan aranan ve hakkında yurt dışı yasağı bulunan 27 şüpheliyi Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak istedikleri sırada yakaladı.
Şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol ile serbest bırakıldı, 2'sinin gözaltı süresi uzatıldı, 1'i salıverildi
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