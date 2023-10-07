Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ üyesi yakalandılar!

Edirne'de, botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 27 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 14:40
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ üyesi yakalandılar!
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosnaköy yakınlarında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan bir grubu tespit etti. 

Şüphelilerin, terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kayıtları olduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. 

Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.


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