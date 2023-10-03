Aranıyordu... FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da yakalandı!

Dinar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:21
Aranıyordu... FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da yakalandı!
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan T.Ö.'yü (52) İtfaiye Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlünün, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı.


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