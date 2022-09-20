Boya yüklü TIR yoldan uçtu, yurttaş deprem sandı
Amasya’da yolda kontrolden çıkan boya malzemesi yüklü TIR yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Kaza anında çıkan gürültüyü deprem sanan yurttaşlar büyük panik yaşadı.
İstanbul’dan Kayseri yönüne giden boya malzemesi yüklü 09 V 1847 plakalı TIR, Amasya’nın Kapıkaya köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Dorse kısmındaki boya malzemeleri etrafa dağılarak kullanılamaz hale geldi. TIR sürücüsü Arif Uygur, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
"DEPREM SANIP EVDEN KAÇTIK''
Evlerinin önünde yaşanan kaza anında çıkan sesle büyük panik yaşadıklarını anlatan Aynur Atmaca, “Çok gürültü oldu. Depremden önce bir ses çıkar ya. Aynı onun gibi. Birkaç dakika sürmeden tır aşağı indi. Ne olduğunu anlayamadan evden kaçmaya başladım. Sonra baktım ki felaket dışarıdaymış” dedi.
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