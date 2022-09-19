Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü
Bursa'da yolun karşısına geçerken, aniden hareket eden TIR’ın altında kalan pazar esnafı Bayram Damar (59), yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.
Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde 19 Eylül Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Çınarönü Caddesi'nden Yakın Çevre Yolu yönüne giden Ersin B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı TIR, önündeki araçların yavaşlaması üzerine durdu.
Semt pazarında incir sattığı belirtilen Bayram Damar, TIR'ın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Araçların ilerlemesiyle yolun açıldığını gören Ersin B.’nin hareket ettirdiği TIR, Damar’a çarptı. Damar aracın altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayram Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Durumu haber alıp kaza yerine gelen Bayram Damar'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından TIR şoförü Ersin B., polis tarafından gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Bursa'da Bayram Damar'ın TIR'ın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza mobese kameralarına yansıdı.
Görüntülerde trafik yoğunluğu nedeniyle TIR şoförünün aracı durdurduğu, bu sırada Bayram Damar'ın önünden geçmek istediği TIR'ın hareket etmesiyle de altında kaldığı görüldü.
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