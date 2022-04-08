Boyabat'ta kadın cinayeti: Kemerle boğarak öldürdü
Sinop'ta Birol Çaylak (46), kalan eşyalarını almak için eve gelen, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık'ı (38) kemerle boğarak öldürdü.
Olay, dün akşam Boyabat ilçesinde meydana geldi. Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı Birol Çaylak'ın oturduğu eski evine giderek, kalan eşyalarını almak istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma başladı.
Eski eşine saldıran Çaylak, Zeynep Gıcık'ı boğdu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Gıcık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gıcık'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis tarafından evin yakınında yakalanıp, gözaltına alınan Birol Çaylak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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