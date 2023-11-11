Boykot çağrılarının ardından: Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 18:35

Güncelleme: 11.11.2023 - 18:35

152 yıllık kahve markası Kurukahveci Mehmet Efendi'nin İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde markanın kolisini taşıyan kişilerin İsrail askeri olduğu ileri sürüldü.

Kurukahveci Mehmet Efendi dün yaptığı açıklamada "Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz" denildi.

Marka sosyal medyada başlatılan boykot çağrısının ardından yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Şirket anlayışımıza aykırı ve asla kabul edilemez asılsız ithamların sürdürülmeye çalışıldığını üzülerek şahit olmaktayız. Tekrar belirtmek isteriz ki gerçek dışı paylaşımlar ve karalama iddialarda belirtildiği gibi adı geçen kurum ve kişilerle hiçbir bağış ve benzeri ilişkimiz yoktur. Ayrıca bahsi geçen ülkeyle son 1.5 yıldır hiçbir ticaretimiz bulunmamaktadır.

Kurukahveci Mehmet Efendi ailesi olarak her daim milletimizin kaderi kaderimiz, hissiyatı hislerimiz olmuştur. Bu nedenle asılsız ve kötü niyetle şirketimiz ve markamız hakkında yapılan gerçek dışı ve karalama amaçlı paylaşımlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacağını saygılarımızla duyururuz" dedi.