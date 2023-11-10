Kurukahveci Mehmet Efendi'den 'İsrail askeri' iddiasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:28

152 yıllık kahve markası Kurukahveci Mehmet Efendi, sosyal medyada yayılan İsrail askerlerine kahve gönderdiği yönündeki paylaşımlara karşın açıklama yaptı ve iddiaların doğru olmadığını belirtti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye’de İsrail ürünlerine karşı başlatılan boykot çağrılarından Kurukahveci Mehmet Efendi de etkilendi.

O FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada İsrail askerleri oldukları ileri sürülen iki kişiyi, ellerinde Kurukahveci Mehmet Efendi'ye ait kolileri taşırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Kısa süre içinde Kurukahveci Mehmet Efendi ürünlerine yönelik bir kampanya da başlatıldı.

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddianın doğru olmadığı belirtildi ve şu açıklama yapıldı:

"Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. "Yurtta Suh, Cihanda Sulh" ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz.

152 yıldır yerli ve milli olan markamızın ayakta kalmasını sağlayan şey, her şeyden önce karşılıklı saygı, dostluk ve güven temeli üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Dünyanın 60 ülkesine ihracat yaparak, hem ülke ekonomimize hem de Türk kahvesi kültürünün yaşatlımasına katkıda bulunuyor, bununla da gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sohbetlerin, dostluğun, misafirperverliğin simgesi olmaya devam edeceğiz."