TBMM, İsrail’i boykot amacıyla Coca-Cola ve Nestle ürünlerini menülerinden kaldırdı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:02

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:02

Getty Images 1 Ekim'de düzenlenen yemin töreniyle meclis yeni yasama dönemine başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) restoranlarında, kafeteryalarında ve çayevlerinde boykot amacıyla İsrail ürünlerinin satılmayacağını duyurdu. TBMM açıklamasında şirketlerin adı verilmezken, Reuters bir kaynağa dayandırdığı haberinde Coca-Cola ve Nestle şirketlerinin ismini vererek bu şirketlerin ürünlerinin satılmayacağını duyurdu.

Reuters, bu iki şirketin soru talebine cevap vermediğini aktardı.

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi” kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla “İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı” kaydedildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada ise herkesi boykotu takip etmeye çağırdı:

"TBMM'de İsrail'in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun, sizden istirhamımız, Allah rızası için sadece lanet okumak, sadece 'Şunlar şöyle olsun, böyle olsun' demek yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız."

Nestle, İsrail’deki fabrikasını kapadı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları yoğunlaştığından beri Türkiye’de farklı sosyal medya platformlarında İsrail şirketlerinin ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğine yönelik çağrılar var.

Reuters’a konuşan parlamento kaynağı, menülerden sadece Coca-Cola içeceklerinin ve Nestle kahvesinin kaldırıldığını belirterek bu kararın arkasında “halkın bu şirketlere yönelik büyüyen öfkesi” olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan Coca-Cola, ABD merkezli bir şirket, Nestle’nin de genel merkezi İsviçre’de bulunuyor.

Nestle geçen ay İsrail’deki fabrikasını kapatarak çatışmalara yanıt veren ilk tüketici ürünleri şirketlerinden biri olmuştu.

İspanya’da ise rıhtım işçileri herhangi bir askeri malzemenin yüklenmesini gerçekleştirmeyeceklerini duyurmuştu.

Belçika’da ise nakliye sendikaları İsrail’e giden askeri malzemeleri taşımayı reddettiklerini açıkladı.