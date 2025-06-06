Boykot çağrısı 'suç' oldu: YTÜ öğrencilerine rektörlükten soruşturma!

İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla 19 Mart’ta Saraçhane’de başlayan ve Türkiye’ye yayılan kitlesel protestolara katılmaları gerekçe gösterilerek Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine soruşturma başlatıldı.

Rektörlük tarafından en az 10 öğrenciye gönderilen mailde, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54’üncü maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre yürüyüş sırasında “HÜKÜMET İSTİFA”, “TAYYİP BAKSANA KAÇ KİŞİYİZ SAYSANA”, “TAYYİP İÇERİ EKREM DIŞARI”, “DİKTATÖR ERDOĞAN”, “EYÜP PABUCU YARIM DİK DIŞARIYA OYNAYALIM” şeklinde kamu görevlisi ve devlet büyüklerini tahkir eden söylemlerde bulundukları ve kamu düzenini bozmaya teşebbüs ettiği, iddiaları ile Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı Makamı soruşturma komisyonunu görevlendirmiştir” ifadeleri yer aldı.

Hakkında soruşturma başlatılan öğrenciler arasında Saraçhane'de kürsüden 'genel grev, genel direniş' çağrısı yapan Ezgi Tatlı da var.

BOYKOT ÇAĞRISI SUÇ OLARAK TANIMLANDI

Üniversite yönetimi tarafından gönderilen iletide boykot çağrısı da suç olarak tanımlandı ve “Fakültelerin yazı tahtalarına, duvarlara ve bez afişlerle "Bu Sınıfta Boykot Var", "Bu Fakültede Boykot Var" şeklinde yazıların yazıldığı görülmüştür. Bununla birlikte genel olarak her fakülteden bir grup öğrencinin derslere katılmadığı, park ve bahçelerde ya da kafelerde zaman geçirdiği bazı öğrencilerin de yapılacak yürüyüş için pankart, döviz, afiş vb. dökümanlar hazırladıkları gözlemlenmiştir” denildi.

Konuya dair Cumhuriyet’e bilgi veren öğrenciler soruşturma açılan öğrenci sayısının artabileceğini yönetimin ileti yollamaya devam ettiğini belirtti.