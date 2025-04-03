Boykota 'Faşizm' demişlerdi: Sleepy, çağrıyı paylaşan işçiyi işten çıkardı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:29

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:43

Tüketim boykotuna yönelik çağrıyı paylaştığı için içerisinde ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların adliyedeki işlemleri sürerken bir emekçinin boykot çağrısını paylaştığı için işten çıkarıldığı bildirildi.

BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, boykot listesindeki Sleepy bebek bezinin Gaziantep'teki fabrikasında çalışan bir işçinin tüketim boykotuna verdiği destek sonrasında işten çıkarıldığını duyurdu.

''FAŞİZM Mİ DEMİŞTİNİZ?''

Tükmen X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

''Faşizm mi demiştiniz? Alın size faşizm!

Boykot listesinde olan fabrikada boykot çağrısı yapan işçi tazminatsız işten atıldı!

Antep’te bulunan Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan işçi Cüneyt Tişkaya boykot çağrısını paylaştığı için işten çıkarıldı.

Boykot listesindeki Sleepy bebek bezi markasını da üreten Eruslu fabrikası daha önce de pazar tatilini ortadan kaldıran 7’li sistem dayatması, elden kayıt dışı para verme ve sendikalaştıkları için işçileri işten atmayla gündeme gelmişti.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI

Uzun yıllar AKP Gaziantep il başkanlığı da yapan Eruslu patronu, işçi ve sendika düşmanlığına şimdi bir de boykot gibi demokratik bir hakla ilgili paylaşım yaptığı için işçiyi tazminatsız işten atma suçu da eklendi.''