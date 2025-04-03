Boykotta ‘Diyanet’ ayrıcalığı
Yurttaşların başlattığı ve CHP’nin de çağrıyla destek verdiği dünkü genel boykota; iktidar kanadından tepkiler peşi peşine gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
Bu gelişmeye karşın boykot sürerken akıllara Diyanet’in daha önce yaptığı boykot çağrısı geldi. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik saldırı başlatmasının ardından başlayan İsrail-Hamas çatışmasıyla Türkiye’de dinci-gerici gruplar “Siyonizme destek verme” iddiasıyla bazı ABD merkezli firmalara boykot uygulanması yönünde çağrılar yapmıştı.
Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 5 Mart’ta “Bir Müslüman zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa imanını sorgulasın o Müslüman” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin flaş gelişme!
- Hakan Fidan'a 'İmamoğlu' tepkisi
- İBB operasyonlarına halktan büyük tepki!
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- Alışverişe çıkan Ticaret Bakanı'na, CHP'den ilk yanıt!
- Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
- Özel'den derbi için çağrı
- 'Boykot' çağrısı uyutmadı!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- O kişilerin emekliliği iptal edilecek!