Boykotta ‘Diyanet’ ayrıcalığı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 04:15

Bu gelişmeye karşın boykot sürerken akıllara Diyanet’in daha önce yaptığı boykot çağrısı geldi. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik saldırı başlatmasının ardından başlayan İsrail-Hamas çatışmasıyla Türkiye’de dinci-gerici gruplar “Siyonizme destek verme” iddiasıyla bazı ABD merkezli firmalara boykot uygulanması yönünde çağrılar yapmıştı.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 5 Mart’ta “Bir Müslüman zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa imanını sorgulasın o Müslüman” ifadelerini kullandı.