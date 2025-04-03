Boykotta ‘Diyanet’ ayrıcalığı

Yurttaşların başlattığı ve CHP’nin de çağrıyla destek verdiği dünkü genel boykota; iktidar kanadından tepkiler peşi peşine gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Boykotta ‘Diyanet’ ayrıcalığı
Abone Ol google-news
Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Bu gelişmeye karşın boykot sürerken akıllara Diyanet’in daha önce yaptığı boykot çağrısı geldi. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik saldırı başlatmasının ardından başlayan İsrail-Hamas çatışmasıyla Türkiye’de dinci-gerici gruplar “Siyonizme destek verme” iddiasıyla bazı ABD merkezli firmalara boykot uygulanması yönünde çağrılar yapmıştı.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 5 Mart’ta “Bir Müslüman zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa imanını sorgulasın o Müslüman” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #diyanet #BOYKOT #CHP
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler