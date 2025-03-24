Yayınlanma: 24.03.2025 - 23:57

Güncelleme: 26.03.2025 - 00:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye çalışanı 19 Mart günü gözaltına alınınca yüzbinler İBB'nin merkez binasının bulunduğu Saraçhane'ye akın etti. Özgür Özel'in konuşmasında yer verdiği "boykotyap.com" yurttaşlar tarafından merak edildi.

"Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'tan içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!" cümleleri ile boykot çağrısı yapan Özgür Özel, Saraçhane buluşmasının 6. gününde "boykotyap.com"dan bahsetti. Peki, boykotyap.com nedir? boykotyap.com açıldı mı? İşte ayrıntılar...

BOYKOTYAP.COM NEDİR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 2. gününde de Sarçhane'de yurttaşlarla buluştu. 6 gündür yüzbinlerce kişiyi buluşturan Saraçhane'de Özgür Özel boykot çağrısında bulunarak başta Espressolab olmak üzere çeşitli markaları tek tek sıraladı.

Özgür Özel D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya,Türk Petrol, Milangaz, Likitgaz, TRT, TGRT'nin İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Yayınevi, Milli Piyango, Misli.com, İddaa.com, ETSTur, CNN Türk ve Anadolu Ajansı'nın yer aldığı listeyi açıkladıktan sonra, "Yarından itibaren boykotyap.com diye bir siteden bakacağım siz de oradan bakın" ifadelerini kullandı.

BOYKOTYAP.COM AÇILDI MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dünkü Saraçhane mitinginde sözünü ettiği ‘boykotyap.com’ sitesi açıldı.