Ramazan ayında emekli isyan etti

Türkiye'de düşen alım gücü, yüksek enflasyon gıda fiyatlarını oldukça olumsuz etkiliyor. Yurttaşlar ramazan ayının gelmesiyle beraber sahur ve iftar sofralarını eskisi gibi hazırlamakta güçlük çekiyor. 20 bin lira emekli maaşı alan yurttaşlar evine kırmızı et, hurma gibi ürünler almakta zorluk çekiyor. Cumhuriyet, Eminönü’nde emeklilere yaşadıkları sorunları sordu.

EMEKLİ İKTİDARA SESLENDİ

İsmini vermek istemeyen bir emekli, "Biz fırsatçı bir ülkeye dönüştük. Fiyatlar değiştirilmeye Ramazan gelmeden 10 gün önce başlandı . 20 bin lira alan biri bu ramazanda evine kırmızı et götürebilecek mi? Hayır. Bakın ben buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum: Ben Ak Partiye oy veren bir seçmenim. Bir milletvekili dedi ki ‘ben maaşımla geçinemiyorum’. İnsaf. Bu halk 14-28 Mayıs seçimlerinde AK Partiye yetki verdi. Hakkımızı koru dedi. AK Parti teşkilatları, kadroları, bakanları sokakta değiller, halkın yanında değiller, vatandaşın sesi olmadıktan sonra ne yazar. Ak Partiye en çok zararı veren Mehmet Şimşek'tir. Hep yoksuldan alıyor, biraz da zenginden alın yoksa 2028'de bu millet sizi gönderir” dedi.

‘BİR DİLİM PASTIRMA YEMEK İSTERDİM’

Bir başka emekli yurttaş ise, “Bir dilim de pastırma yemek isterdim ama hiç mümkün değil artık. Şimdi ramazan soframızda eşim pazarda ne bulursa o var. Bu sene fiyatlar geçen sene değil, bir ay önceden bile daha kötü” diyerek tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen bir başka emekli ise şu sözlerle tepkisi dile getirdi: “Ben hacıyım, Medine'de bile hurma fiyatları böyle değil daha uygun" dedi.

’80’LERDE ET ALIRKEN DÜŞÜNMEZDİK’

46 yaşında olduğunu ve memur çocuğu olarak büyüdüğünü söyleyen bir yurttaş ise geçmişle bugünü “80’li yıllarda hiçbir şey alırken düşünmedik. Et alırken düşünmedik. Şimdi en büyük fark alım gücü” sözleriyle kıyasladı.

ESNAF İÇİN RAMAZAN DURGUN BAŞLADI

Mısır Çarşısı’nda Cumhuriyet TV’ye konuşan bir esnaf, Ramazanın bu yıl beklenen canlılığı getirmediğini söyledi: “Ramazan durgun başladı. Ramazan’da alışveriş zaten düşer” diyen esnaf, satışların sınırlı kaldığını ifade etti.

RAMAZAN SOFRASININ OLMAZSA OLMAZLARI

Yurttaşlara göre Ramazan sofrasının olmazsa olmazları ise hurma ve Ramazan pidesi. Ancak kırmızı et ve beyaz etin birçok hane için artık ulaşılmaz ürünler arasında yer aldığı ifade ediliyor. Emekliler ne kırmızı eti, ne de hurmayı rahatça yiyebiliyor. Pidenin 35 lira olmasıysa, emekliyi kara kara düşündürüyor.