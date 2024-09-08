‘Böyle mi susturuldu 19 gündür?’ ‘Gidin yalan konuşun’ diyen Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
Diyarbakır’da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşan Narin’in bir yakını, cenaze bekleme salonu önünde kalabalığa dönerek “Gidin yalan konuşun, tamam mı” diye bağırdı. Kadını bir erkek yumruk atarak sustururken, o anlar kameralara yansıdı.
Diyarbakır’da kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşan Narin’in bir yakını, cenaze bekleme salonunun önündeyken kalabalığa dönerek, “Gidin yalan konuşun, tamam mı” diye bağırdı.
Önce yanındaki kadın daha sonra ise bir erkek Narin’in yakınını susturmaya çalıştı. Bir kez daha “Yalan konuşun” diyen kadına bir adam yumruk attı.
O anlara ait görüntüleri gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdinç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran’ın bir yakını kalabalığa dönüp “Gidin yalan konuşun, tamam mı?” diye sesleniyor. Önce yanındaki kadın kolundan tutarak susturmaya çalışıyor. Bir kez daha “Yalan konuşun” dedikten sonra bir adam kadına yumruk atıyor ve birlikte içeri giriyorlar. Konuşmak isteyen herkes böyle mi susturuldu 19 gündür?”
Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye sesleniyor.— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 8, 2024
Önce yanındaki kadın kolundan tutarak susturmaya çalışıyor.
Bir kez daha "Yalan konuşun" dedikten sonra bir adam kadına yumruk atıyor ve birlikte… pic.twitter.com/Ht5hNWlInz
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