Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Narin Güran paylaşımı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Narin Güran hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Che Guevara'nın sözünden alıntı yaparak, “Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar…” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bu ülkede kız çocuklarının özgürce oyun oynayabilmesi içindi bütün mücadelemiz.

Köy okullarında parmak kaldıran kız çocuklarımız hep var olmalı, onları korumak zorundayız.

Çok üzgünüm Narin.

Che Guevara’nın dediği gibi, “Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar…”"

Bu ülkede kız çocuklarının özgürce oyun oynayabilmesi içindi bütün mücadelemiz.

Köy okullarında parmak kaldıran kız çocuklarımız hep var olmalı, onları korumak zorundayız.

Çok üzgünüm #Narin.



Che Guevara’nın dediği gibi, “Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar…”