Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana’da silahlı kavga sırasında, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
30 Ekim’de, Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak’ta, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Elsvadi, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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