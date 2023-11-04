Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’da silahlı kavga sırasında, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 19:07
Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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30 Ekim’de, Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak’ta, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Elsvadi, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Adana Çocuk silahlı saldırı

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