Çocukların üzerine ağaç devrildi: 3 yaralı

Avcılar'da parkta oynadıkları sırada üzerlerine ağaç devrilen 3 çocuk hafif yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 16:21
Çocukların üzerine ağaç devrildi: 3 yaralı
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Selvi Sokak'taki Şehit Komando Er Eyüp Nedim Evin Parkı'nın kenarında bunan bir ağaç, gövdesinden kırılıp oyun oynayan çocukların üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde 7, 9 ve 11 yaşlarında olan çocuklarda ufak sıyrıklar oluştuğu belirlendi.

Ağacın devrilen kısmı, Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.


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