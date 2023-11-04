Çocukların üzerine ağaç devrildi: 3 yaralı
Avcılar'da parkta oynadıkları sırada üzerlerine ağaç devrilen 3 çocuk hafif yaralandı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Selvi Sokak'taki Şehit Komando Er Eyüp Nedim Evin Parkı'nın kenarında bunan bir ağaç, gövdesinden kırılıp oyun oynayan çocukların üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde 7, 9 ve 11 yaşlarında olan çocuklarda ufak sıyrıklar oluştuğu belirlendi.
Ağacın devrilen kısmı, Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Adada yaşayacak çifte 5.5 milyon TL verilecek
- Genel Başkan kim olacak?
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- CHP'li Başarır'dan 'kurultay' çıkışı
- Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'son kez' adaylık açıklaması!
- Dilan ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!
- Bir sigara grubuna daha zam geldi!