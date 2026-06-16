Boyunlarına astıkları KPSS puanlarıyla atama talebinde bulundular: 'Sağlık Bakanlığı gençlerin geleceğini idam ediyor'

Genç Sağlık Sendikası, paydaş sendika temsilcileri ve atanmayan sağlık çalışanları üyeleri bugün Sağlık Bakanlığı önünde "2 Yıl Geçerli Puana Tek Atama Olmaz!" başlıklı bir basın açıklaması düzenledi.

KPSS'de başarılı olmalarına karşın atanmayan ve emekleri yok sayılan genç sağlıkçılar iki yıl boyunca geçerliliği bulunan bir puan ile yalnızca bir defa atama yapılmasının akla, mantığa ve adalet duygusuna sığmadığını vurguladı.

Genç sağlıkçılar hak ettikleri puanların masada çürümesine ve evde oturmaya mahkum edilmeye daha fazla sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.

Atanmayan genç sağlıkçılar KPSS puanlarının ve bölümlerinin yazılı olduğu kartonları boyunlarına astı. Atanamayan sağlıkçılar adına Aras Ali Altıntaş konuştu.

Eskiden idam mahkumlarının infaza götürülürken aynı kartonları boyunlarına astıklarını ve idam edildiklerini söyleyen Altıntaş, "Bugün sağlık bakanlığı 2026 KPSS'yi bekleyerek bu gençlerin umudunu, hayallerini, geleceğini idam ediyor. Çünkü bugün bu ülkede yüksek puan almak yetmiyor. Yıllarını eğitime vermek yetmiyor. Fedakârlık yapmak yetmiyor. Gençler artık hayallerini değil, bekleyişlerini taşıyor. Boyunlarına asılan o kartonlar bir gösteri değil; emeğin nasıl sahipsiz bırakıldığının, gençliğin nasıl umutsuzluğa itildiğinin sembolüdür" dedi.

'ÜLKEYE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ'

Kimseyi suçlamak için değil, görülmeyeni göstermek için Sağlık Bakanlığı önünde geldiklerini belirten Altıntaş, "Bugün burada sessiz duran her sağlıkçı aslında şunu haykırıyor: “Biz hazırız. Biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Ama sesimizi duyan yok.” Buradan Sağlık Bakanlığı’na çağrımız nettir: 2024 KPSS sağlık atamaları için ek kontenjan açıklanmalıdır. Atama bekleyen sağlıkçılar daha fazla belirsizliğe mahkûm edilmemelidir. Sağlık sistemi personel eksikliğiyle mücadele ederken, hazır bekleyen binlerce sağlıkçı görmezden gelinmemelidir" diye konuştu.