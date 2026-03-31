Bozbey’in gözaltına alınmasına Bursa’da tepki: 'Bu kent her zaman iradesine sahip çıktı'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürüyor.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi binası önüne yaptığı toplanma çağrısının ardından Bursalılar bina önünde toplandı.

CHP’lilerin akın ettiği alanda, “direne direne kazanacağız”, “Mustafa Bozbey yalnız değildir”, “birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Mitingde Bozbey’in Bursa’ya kazandırdığı hizmetlere dair bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

'BU KENT HER ZAMAN İRADESİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de katıldığı buluşmada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız konuşma yaptı.

Saldız'ın konuşmasında “Bursa burada. Bursa’mızın iradesi yok sayılmaz. Bu kent her koşulda hukukun, adaletin, demokrasinin yanındadır. Bizler buradayız. Görevimizin başındayız. Başkanımızla görüştüm, her birinize ayrı ayrı teşekkürleri, selamları var. Başkanımız bu zorlu koşullarda dahi hizmetin aksamaması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi. Bizler ilk günkü kararlılığımızla hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğimize ant içiyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz destek sadece Bursalılarımız için değil ülkemizde adalet isteyen herkes için çok değerlidir. Bu kent her zaman iradesine sahip çıkmıştır, bundan sonra da aynı kararlılıkla sahip çıkacağına hiçbir şüphemiz yok. Adalet er geç yerini bulacak, biz Başkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

'SEÇİMLE KAZANAMADIKLARINI YARGIYLA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Ardından konuşma kürsüde yerini alan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile devam etti. Yeşiltaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Bugün seçim olsa büyük bir farkla yine seçimi kazanacak olan Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, 2 sene sonra seçildiği gün gözaltına alındı. Halkta hiçbir karşılığı kalmamış bir azınlık iktidarı CHP'ye saldırıyor. CHP'nin seçilmiş belediye başkanına saldırıyor. Çünkü korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki bugün seçim olsa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. İşte bu yüzden saldırıyorlar. İşte bu yüzden hukuku araç haline getiriyorlar. 10 yıl önceki dosyayı çıkarıp bugün önümüze koyuyorlar. 10 yıldır neredeydiniz?

Bu bir Bursa meselesi değildir. Bu Cumhuriyet, adalet, egemenlik meselesidir. Biz bunları İstanbul'da, Adana'da, Bolu'da gördük. Seçimle kazanamadıklarını yargıyla almaya çalışıyorlar. Ama bu halk buna izin vermez."

'HALKIN İÇİNE ÇIKMAYA YÜZÜ OLMAYAN BİR İKTİDAR'

CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer ise kürsüye çıkarak konuştu. Taşer kürsüde yaptığı konuşmada "47 yıl aradan sonra Bursa'da tarih yazıldı, ancak seçimle alamadığını yargıyla almaya çalışan, halkın içine çıkmaya yüzü olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

'AKP VE SARAY FAŞİZMİNE DİRENMEK ZORUNDAYIZ'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise "Sözün tükendiği anları yaşıyoruz. Bursa açık faşizmle yavaş yavaş tanışmaya başladı. İstanbul'da, Antalya'da ve başka illerde olduğu gibi AKP ve Saray faşizmi Bursa'ya müdahale etmektedir. Faşizme karşı mücadeleyi hedef belirlemiş insanlar olarak bundan yıllar önce Deniz Gezmiş, Mahir Çayan nasıl faşizme direndilerse biz de AKP ve Saray faşizmine direnmek zorundayız."

“DİRENE DİRENE KAZANCAĞIZ

CHP’nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala da bir konuşma yaptı. Pala buradaki konuşmasında, “Bursa’yı kaybedince o kadar canları sıkıldı, o kadar canları yandı ki, bugün Bozbey’i gözaltına aldılar. Bu hukuki bir dava değildir, bu siyasi bir davadır. Bu Bursa’ya çökmenin aracı olarak kullanılan siyasi bir davadır. Biz bu ülkeyi insanların mutlu, huzurlu yaşadığı bir ülkeye dönüştüreceğiz. Direne direne kazanacağız.”

‘ÇÖKTÜKLERİ GENÇLERİN UMUDUDUR’

CHP Genel başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da ardından kürsüye çıkarak konuştu. Altaca, “Bugün milletin iradesine hukuk dışı yollarla çökmeye çalışıyorlar. İftiralarla, yalancı tanıklarla… Çöktükleri; gençlerin umududur. Çöktükleri; emeklilerin insanca yaşama hakkıdır. Çöktükleri; kadınların eşit yaşama isteğidir. Çünkü; biliyoruz ki bu iktidar gitmeden bunları hayata geçiremeyeceğiz. Biz Bursalılar sonuna kadar milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

ZEYBEK: BOZBEY YÖNETİMİ DEĞİL, MİLLET CEZALANDIRILIYOR.

Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise kürsüdeki konuşmasında, “Biz CHP merkezi olarak tüm belediyelerimizi ölçüyoruz. Yüzde 47,5 oyla Belediye Başkanı Seçilen Bozbey’in bugün seçim olsa alacağı oy yüzde 61. 20 yıl boyunca Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Bozbey, halkın ayağına gitti, yanlış yapılanları gösterdi. Bu millet, 20 yıl Nilüfer’i yöneten Bozbey’i başkan seçti. Burada cezalandırılan Bozbey yönetimi değil. Millet cezalandırılıyor, Bursa halkı cezalandırılıyor.” İfadelerini kullandı.

Zeybek, konuşmasının devamında erken seçim çağrısı yaparak, "Var mısınız, gelin Bursa’da İstanbul’da, Adana’da Türkiye’nin neresinde istiyorsanız sandığı koyalım. O gün göreceksiniz halk kazancak, biz kazanacağız, Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Milletin iradesini egemen kılacağız. Gücünü ABD’ye yaslayanlar gidecek, gücünü halktan alanlar iktidar olacaktır. Mustafa Bozbey yalnız değildir!" dedi.

