Bozbey’in savcılık sorgusu tamamlandı

Üç gün önce gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindeki 56 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

56 kişiyle birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in savcılık sorgusu sona erdi. Kalan ifadelerin tamamlanması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında gizlilik kararı sürüyor…

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘Rüşvet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından 31 Mart sabahı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan Ş.G. ve T.K'nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

57 kişi için ek gözaltı süresi alınırken, ifade alma işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyordu.

Öte yandan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 7 şirkete dün (1 Nisan) kayyum olarak atandı.

Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararda, şüphelilerle firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve bazı şirketlerin "paravan" olarak kullanıldığına yönelik iddialar yer aldı.