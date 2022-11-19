Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın (20 Kasım Pazar) yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA
19 Kasım 2022 Cumartesi, 15:09
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 08.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 09.00'da sefer yapılacak. Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00'deki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal devam edecek.


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