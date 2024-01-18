Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Firmadan yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"19.01.2024 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferimizin saatinde yapılması planlanmaktadır. 19.01.2024 Cuma (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimizin saatinde yapılması planlanmaktadır."
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