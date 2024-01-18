Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:22
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"19.01.2024 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferimizin saatinde yapılması planlanmaktadır. 19.01.2024 Cuma (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimizin saatinde yapılması planlanmaktadır."


Adalar Boğaz Bozcaada çanakkale Feribot Gökçeada

İlgili Haberler

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli
BUDO’nun 6 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi!

BUDO’nun 6 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi!
Meteoroloji açıkladı: 18 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 18 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

En Çok Okunan Haberler