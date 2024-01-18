BUDO’nun 6 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:09
BUDO’nun 6 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi!
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.

BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.


BUDO sefer iptali

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