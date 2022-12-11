Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

11 Aralık 2022 Pazar, 09:23

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.