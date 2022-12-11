Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
??Ada yolcularının dikkatine!— Gestaş Deniz Ulaşım (@gestaskurumsal) December 9, 2022
Bu hafta sonu fırtına kapıda??????#gestaş #çanakkale #gökçeada #bozcaada pic.twitter.com/7do3Kct0so
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