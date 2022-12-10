Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

İHA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:27
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması duyuru yaptı.

Firma yaptığı duyuruda, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

 


Gökçeada Bozcaada feribot seferleri Feribot

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