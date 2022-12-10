Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:27

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması duyuru yaptı.

Firma yaptığı duyuruda, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini belirtti.