Bozdağ açıkladı: Adalet Bakanlığı'na 22 bin 43 personel alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alınacağını açıkladı. Başvurular, 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecek.

AA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:20
Bozdağ açıkladı: Adalet Bakanlığı'na 22 bin 43 personel alınacak
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir" ifadelerini kullandı.


Adalet Bakanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ personel alımı

İlgili Haberler

Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini tamamladı

Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini tamamladı
Adalet Bakanlığı kaç personel alacak? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı kaç personel alacak? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?
Son Dakika: Adalet Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama

Son Dakika: Adalet Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler